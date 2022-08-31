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Войска РФ вновь обстреливают Харьков

Фото% Оккупанты вновь обстреливают Харьков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду днем, 31 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреливают Харькова. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Харьковского областного совета Натальи Поповой в Facebook.

"Все находитесь в укрытиях. К окнам не подходите. Прилеты", - написала она.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреливают Киевский район города.

"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар", - написал он в Telegram.

Терехов добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ночью российские войска нанесли удар по центру Харькова. Вражеские снаряды попали в жилой дом.

Также вчера утром россияне в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Всего зафиксировано девять прилетов. В результате удара погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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