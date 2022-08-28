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Окупанти ввечері обстріляли Нікополь: одна людина загинула, є поранені

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Нікополь, Неділя 28 серпня 2022 20:43
Окупанти ввечері обстріляли Нікополь: одна людина загинула, є поранені Фото: окупанти ввечері обстріляли Нікополь (facebook.com/MNSGOVUA)
Автор: Константин Широкун

Російські військові ввечері 28 серпня завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. В результаті обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Повідомляється, що загинула жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок.

Оновлено (20:51)

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок вечірнього обстрілу кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб. Поранено трьох чоловіків і одну жінку. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Обстріли Нікополя

Раніше ми писали, що в результаті обстрілу Нікополя 27 серпня було пошкоджено кілька будівель. Влада заявляє, що постраждалих немає.

Також стало відомо, що ВСУ знищили техніку, яка використовувалася для обстрілів Нікополя і Марганця.

Як повідомлялося, останнім часом посилилися обстріли Нікополя і Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

Раніше стало відомо, що російські окупанти обстрілюють Нікополь і Марганець Дніпропетровської області зі спальних районів захопленого Енергодара.

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