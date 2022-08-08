Оккупанты вчера снова ударили в районе Запорожской АЭС: ранена сотрудница станции
В воскресенье, 7 августа, российские войска нанесли удар по прибрежной зоне Запорожской АЭС. В результате обстрела ранения получила сотрудница станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больницы в среднем состоянии", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме отметили, что вчерашний обстрел - это очередной акт поведения оккупантов на временно оккупированных территориях.
"Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей", - отметили там.
При это подчеркивается, что, несмотря на обстрелы, украинский персонал станции продолжает работать в бесчеловечных условиях, выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.
Напомним, за последние дни российские войска несколько раз обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, 5 августа оккупанты дважды ударили возле станции. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Кроме того, вечером 6 августа вражеские войска обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате атаки ранения получил работник станции, его госпитализировали.
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