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Оккупанты вчера ударили по Балаклее: пострадали 8 человек, среди них ребенок

Фото: оккупанты 3 июня обстреляли Балаклею (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные 3 июня снова обстреляли Балаклею Харьковской области. Из-за действий оккупантов ранения получили 8 человек, среди них 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Также вражеские силы вчера обстреляли Харьков, в результате чего ранения получили два человека. Кроме того, оккупанты атаковали Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском.

"По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", - отметил Синегубов.

По его словам, оккупационные войска пытались вести наступление на Барвенково, Святогорск, Вернополье и Богородичное. Украинские защитники удержали оборону области.

Напомним, по мнению экспертов, оккупанты не смогут в ближайшее время возобновить наступление на Харьков.

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