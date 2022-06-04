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Окупанти вчора вдарили по Балаклії: постраждали 8 осіб, серед них дитина

Фото: окупанти 3 червня обстріляли Балаклію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові 3 червня знову обстріляли Балаклію Харківської області. Через дії окупантів поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Також ворожі сили вчора обстріляли Харків, внаслідок чого поранення отримали двоє осіб. Крім того, окупанти атакували Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському.

"По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

За його словами, окупаційні війська намагалися вести наступ на Барвінкове, Святогірськ, Вірнопілля та Богородичне. Українські захисники утримали оборону області.

Нагадаємо, за думкою експертів, окупанти не зможуть найближчим часом поновити наступ на Харків.

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ХарківВійна Росії проти України