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Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область: есть жертвы и раненые

Фото: Оккупанты вчера 12 раз обстреляли Луганскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия 23 апреля осуществила 12 обстрелов Луганской области. Погибли 8 мирных жителей, еще 2 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Шесть человек погибли после вчерашней артиллерийской атаки по городам Горное и Золотое. Еще два человека тяжело ранены", - говорится в сообщении.

Также вчера в Попасной из-под завалов частного дома достали тела 2 женщин, погибших от вражеской атаки несколько дней назад.

В результате вчерашних обстрелов пострадали Горное, Золотое, Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Разрушениям подверглись частные дома и отдел полиции.

Напомним, в Генштабе сообщили, что Россия наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии.

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Война России против УкраиныЛуганск