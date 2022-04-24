RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область: є жертви та поранені

Фото: Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія 23 квітня здійснила 12 обстрілів Луганської області. Загинули 8 мирних жителів, ще 2 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені", - йдеться у повідомленні.

Також вчора у Попасній з-під завалів приватного будинку дістали тіла 2 жінок, які загинули від ворожої атаки декілька днів тому.

В результаті вчорашніх обстрілів постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Руйнувань зазнали приватні будинки та відділок поліції.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Росія нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЛуганськ