Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область: є жертви та поранені

Російська армія 23 квітня здійснила 12 обстрілів Луганської області. Загинули 8 мирних жителів, ще 2 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені", - йдеться у повідомленні.
Також вчора у Попасній з-під завалів приватного будинку дістали тіла 2 жінок, які загинули від ворожої атаки декілька днів тому.
В результаті вчорашніх обстрілів постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Руйнувань зазнали приватні будинки та відділок поліції.
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що Росія нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії.
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