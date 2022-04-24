Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область: є жертви та поранені

"Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені", - йдеться у повідомленні.

Також вчора у Попасній з-під завалів приватного будинку дістали тіла 2 жінок, які загинули від ворожої атаки декілька днів тому.

В результаті вчорашніх обстрілів постраждали Гірське, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Руйнувань зазнали приватні будинки та відділок поліції.