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Оккупанты увеличивают количество диверсантов и снайперов на Донбассе, - разведка

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская разведка зафиксировала усиление подразделений российско-оккупационных сил на Донбассе. Оккупанты увеличивают количество снайперских пар и диверсантов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным разведки, действия оккупационных сил связаны с подготовкой к проведению диверсий в "серой зоне" и осуществлению обстрелов для провоцирования украинских военных на огонь в ответ и нанесения потерь подразделениям Объединенных сил.

"На отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого столкновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, сегодня вражеский снайпер ранил украинского военного вблизи поселка Луганское. Раненого военнослужащего госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что разведка назвала количество российско-оккупационных войск, которые воюют против украинских военных на Донбассе.

Кроме того, недавно украинские военные предотвратили попытку боевиков заминировать позиции Объединенных сил на Донбассе.

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