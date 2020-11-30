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Более 30 тысяч: в разведке назвали число оккупационных войск на Донбассе

Донбасс, Понедельник 30 ноября 2020 18:26
Более 30 тысяч: в разведке назвали число оккупационных войск на Донбассе
Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Украина

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек. Российские оккупационные войска укомплектованы на 80%.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

У оккупантов более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

По информации военной разведки Украины, на Донбассе отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют более двух тысяч военнослужащих вооруженных сил РФ.

Напомним, 30 ноября на Донбассе боевики дважды нарушили перемирие. Украинские военные третий день подряд уничтожают вражеские беспилотники.

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