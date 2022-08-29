Оккупанты утром ударили из САУ по приграничью Сумской области

Утром 29 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по приграничью Сумской области. Зафиксировано около 16 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Ночь в области прошла спокойно. Утро на пограничных началась обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне уготовили из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской общины, всего 16 прилетов", - рассказал он.
По предварительным данным, в результате обстрела погибших и раненых нет.
Напомним, оккупанты в понедельник нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома.
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