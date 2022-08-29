UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты утром ударили из САУ по приграничью Сумской области

Фото: оккупанты утром ударили из САУ по приграничью Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 29 августа российские войска нанесли артиллерийский удар по приграничью Сумской области. Зафиксировано около 16 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в области прошла спокойно. Утро на пограничных началась обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне уготовили из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской общины, всего 16 прилетов", - рассказал он.

По предварительным данным, в результате обстрела погибших и раненых нет.

Напомним, оккупанты в понедельник нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская область