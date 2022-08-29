Окупанти вранці вдарили з САУ по прикордонні Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч в області пройшла спокійно. Ранок на прикордонних розпочався обстрілами після 8 ранку. Зі свого боку росіяни приготували з мінометів та САУ на околицях одного з сіл Краснопільської громади, всього 16 прильотів", - розповів він.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.