Оккупанты утром ударили по Харькову: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 1 августа ударили по Салтовскому району Харькова. В результате атаки есть двое пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Игоря Терехова.
По данным городского головы, в районе Салтовки было несколько "приходов". В частности, в 7:10 вражеский снаряд попал в остановку общественного транспорта. Ранения получили человек, который ждал автобуса. Пострадавшего госпитализировали.
"Во дворе многоэтажки был так же ранен человек и повреждены автомобили", - отметил Терехов.
Глава ОВА призвал харьковчан не игнорировать сигналы тревоги и максимально находиться в укрытиях.
Фото: оккупанты ударили по Харькову (t.me/ihor_terekhov)
Отметим, что оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. В частности, 30 июля армия РФ ударила по району ХТЗ.
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