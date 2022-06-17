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Оккупанты утром ударили по Харьковской области, есть раненые

Фото: обстрел Первомайского (facebook.com/police.kharkov)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 17 июня, российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ракета оккупантов попала в коммунальное предприятие в Первомайском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, обстрел произошел около 10 утра.

"Боеприпас попал в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом на территорию объекта. Повреждены окна, потолок, стены здания. На момент обстрела на предприятии находились работники, в результате взрыва получили травмы женщина и двое мужчин", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Женщина находится в контактном состоянии, мужчины находятся в операционном отделении, за их жизнь борются медики.

Также в полиции отметили, что на месте происшествия собраны все необходимые вещественные доказательства совершения россиянами военного преступления против мирных жителей Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может бить ракетами по украинским городам еще десятилетия. Поскольку она имеет более десятка ракетных бригад и есть вероятность помощи по их обеспечению из некоторых стран.

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Харьковракетный удар