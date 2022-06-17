Окупанти вранці вдарили по Харківській області, є поранені

За даними правоохоронців, обстріл стався близько 10 ранку.

"Боєприпас потрапив в двоповерхову будівлю і пункт охорони перед в'їздом на територію об'єкта. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі. На момент обстрілу на підприємстві перебували працівники, в результаті вибуху отримали травми жінка і двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доставили в лікарню. Жінка перебуває в контактному стані, чоловіки перебувають в операційному відділенні, за їхнє життя борються медики.

Також в поліції зазначили, що на місці події зібрані всі необхідні речові докази скоєння росіянами військового злочину проти мирних жителів Харківської області.