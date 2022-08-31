Оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте. В ГСЧС раскрыли подробности

Во время утреннего обстрела Донецкой области, российские военные попали в частный дом в Бахмуте. В результате удара погибла женщина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут подвергся разрушениям частный жилой дом", - пишет пресс-служба ГСЧС.
Около 09:32 спасатели прибыли к месту событий.
Во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, спасатели изъяли из-под завалов тело погибшей женщины.
Фото: оккупанты утром попали в частный дом в Бахмуте (facebook.com/DSNSDon)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вследствие утреннего обстрела Донецкой области погибли четверо людей.
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