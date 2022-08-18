Оккупанты утром обстреляли Сумскую область: разрушена школа, повреждены дома (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Все прилеты пришлись по селу Павловка. В результате артиллерийского обстрела повреждены частные дома, также разрушена школа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ситуация в Сумской области

Мы писали, что за прошедшие сутки враг выпустил по Сумской области почти 150 снарядов. Противник нанес огненное поражение с применением 120 и 122-мм минометов, ствольной артиллерии и САУ.

Ранее сообщалось, что за 17 августа российские войска 15 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было зафиксировано 176 прилетов. Пострадало восемь громад.

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