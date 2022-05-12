Оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть погибший и раненый

С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину - из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Были как раз тогда, когда люди шли на работу", - говорится в сообщении.

По его словам, в результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры.

"Один погибший, один раненый…" - добавил Резниченко.