Обстрел из танка больницы в Тростянце: установлен еще один командир, отдавший приказ
Прокуроры установили еще одного военнослужащего РФ, отдавшего приказ обстреливать из танка больницу в Тростянце 18 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, отдал приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".
Как отмечают прокуроры, россияне из танка ударили по больнице, произведя три выстрела. В момент обстрела в больнице находились больные и персонал больницы.
Как сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков 26 марта.
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