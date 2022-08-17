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Обстрел из танка больницы в Тростянце: установлен еще один командир, отдавший приказ

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Сумы, Среда 17 августа 2022 14:26
Обстрел из танка больницы в Тростянце: установлен еще один командир, отдавший приказ Фото: назван еще один российский командир, отдавший приказ обстрелять больницу в Тростянце (gp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры установили еще одного военнослужащего РФ, отдавшего приказ обстреливать из танка больницу в Тростянце 18 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, отдал приказ о совершении прицельных выстрелов по зданию больницы командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская".

Как отмечают прокуроры, россияне из танка ударили по больнице, произведя три выстрела. В момент обстрела в больнице находились больные и персонал больницы.

Как сообщалось, украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских захватчиков 26 марта.

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