Оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, враг активно усиливает подготовку снайперов на передовых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.
Как сообщили в разведке, для повышения боевых возможностей российские оккупационные войска проводили боевое слаживание рот в БТГр, а также тактические учения с корректировки огня артиллерии с использованием БПЛА.
Кроме этого боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.
Напомним, за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.