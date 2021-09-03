UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают наращивать силы на Донбассе. В частности, враг активно усиливает подготовку снайперов на передовых позициях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, с начала сентября боевики начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки РОВ.

Как сообщили в разведке, для повышения боевых возможностей российские оккупационные войска проводили боевое слаживание рот в БТГр, а также тактические учения с корректировки огня артиллерии с использованием БПЛА.

Кроме этого боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских комплексов и ПТРК для провокации на территории проведения ООС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс