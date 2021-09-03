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Окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі. Зокрема, ворог активно посилює підготовку снайперів на передових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, з початку вересня бойовики розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Як повідомили в розвідці, для підвищення бойових можливостей російські окупаційні війська проводили бойове злагодження рот у сформованих БТГр, а також тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.

Крім цього бойовики продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення.

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Донбас