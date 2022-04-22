Оккупанты из "Ураганов" обстреляли больницу в Лимане. Повреждены жилые дома

Российские оккупанты обстреляли больницу в Лимане Донецкой области. В результате повреждено здание самой больницы, а также близлежащие дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня "Ураган". Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом. Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы", - отметил он.