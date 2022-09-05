Оккупанты из "Ураганов" нанесли удар по Криворожскому району: есть погибшая и раненые

В результате обстрела в Апостолове погибла пожилая женщина. Также по предварительной информации, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии.

В городе разрушен газовод - произошел пожар. Пламя спасатели уже ликвидировали.

Кроме того, в Зеленодольске в результате обстрела повреждены производственные здания предприятия. Людине пострадали.

Напомним, с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тысяч ракет. Стало известно, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

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