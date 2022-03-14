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Оккупанты уничтожили семь больниц, а повредили 104. Обстреляно 34 карет "скорых"

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 12:52
Оккупанты уничтожили семь больниц, а повредили 104. Обстреляно 34 карет "скорых" Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты уничтожили семь больниц, а повредили 104. Кроме того, враги обстреляли 34 кареты скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"19 день войны. Оккупантами повреждены 104 больницы. 7 восстановлению не подлежит. Обстреляно 34 машины экстренной медицинской помощи", - написал Ляшко.

Он отметил, несмотря ни на что, система здравоохранения работает и продолжает спасать жизни украинцев.

В связи с чем Минздрав информирует о решениях, которые помогают системе держаться и делать свой вклад в победу над оккупантами:

  • сейчас к работе в учреждениях здравоохранения привлечено 33 иностранные медики, среди них хирурги (5), анестезиологи (2), врачи общей практики (3), педиатры (2), врачи-психиатры (2), медсестры/медбратья (6), парамедики (13). Еще 1900 зарегистрировались на сайте Минздрава и готовятся к приезду на помощь украинским медикам;
  • зарегистрировали методические рекомендации по организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате действия химических агентов на этапах эвакуации (https://bit.ly/3KAWbMm),
  • утвердили Минимальные требования по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения во время экстренного обустройства мест временного пребывания лиц, которые вынуждены покинуть места постоянного проживания в связи с военной агрессией РФ (https://bit.ly/3w4OVnR);
  • в системе Минздрава отдельным приказом урегулировали вопрос сопровождения полученной гуманитарной помощи (https://bit.ly/35ZHFz0), которой уже получили в размере 479 млн грн.;
  • обновили на период военного положения порядок взаимодействия между органами и подразделениями Национальной полиции, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека (https://bit.ly/3CDo4ki);
  • обеспечили полное возмещение стоимости (реимбурсация) препаратов инсулина за счет средств из госбюджета (https://bit.ly/3I90xc2);
  • упростили оборот в стране препарата ремифентанил, который используется как обезболивающее средство (https://bit.ly/3KK6m15);
  • дали разъяснения относительно выплат заработных плат медицинским работникам в условиях военного положения (https://bit.ly/3tUwr6Z);
  • напоминание о том, как избежать распространения инфекционных болезней в местах пребывания переселенцев и беженцев (https://bit.ly/3KGgzf1), как проводить первичную обработку ран (https://bit.ly/35SUD1u) и о том, что такое ТПСР и как с ним бороться (https://bit.ly/3t9dyhC).

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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