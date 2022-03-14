Окупанти знищили сім лікарень, а пошкодили 104. Обстріляно 34 карет "швидких"

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти знищили сім лікарень, а пошкодили 104. Крім того, вороги обстріляли 34 карети швидкої допомоги.

"19 день війни. Окупантами пошкоджено 104 лікарні. 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 34 машини екстреної медичної допомоги", - написав Ляшко.

Він зазначив, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

У зв'язку з чим МОЗ інформує про рішення, які допомагають системі триматись та робити свій вклад у перемогу над окупантами: