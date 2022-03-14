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Окупанти знищили сім лікарень, а пошкодили 104. Обстріляно 34 карет "швидких"

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 12:52
Окупанти знищили сім лікарень, а пошкодили 104. Обстріляно 34 карет "швидких" Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти знищили сім лікарень, а пошкодили 104. Крім того, вороги обстріляли 34 карети швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"19 день війни. Окупантами пошкоджено 104 лікарні. 7 відновленню не підлягає. Обстріляно 34 машини екстреної медичної допомоги", - написав Ляшко.

Він зазначив, незважаючи ні на що, система охорони здоров’я працює і продовжує рятувати життя українців.

У зв'язку з чим МОЗ інформує про рішення, які допомагають системі триматись та робити свій вклад у перемогу над окупантами:

  • наразі до роботи в закладах охорони здоров’я залучено 33 іноземні медики, серед них хірурги (5), анестезіологи (2), лікарі загальної практики (3), педіатри (2), лікарі-психіатри (2), медсестри/медбрати (6), парамедики (13). Ще 1900 зареєструвались на сайті МОЗ і готуються до приїзду на допомогу українським медикам;
  • зареєстрували Методичні рекомендації щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних агентів на етапах евакуації (https://bit.ly/3KAWbMm),
  • затвердили Мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв'язку з військовою агресією РФ (https://bit.ly/3w4OVnR);
  • у системі моз окремим наказом врегулювали питання супроводу отриманої гуманітарної допомоги (https://bit.ly/35ZHFz0), якої вже отримали в розмірі 479 млн грн.;
  • оновили на період воєнного стану Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини (https://bit.ly/3CDo4ki);
  • забезпечили повне відшкодування вартості (реімбурсація) препаратів інсуліну за рахунок коштів з держбюджету (https://bit.ly/3I90xc2);
  • спростили обіг в країні препарату реміфентаніл, який використовується як знеболюючий засіб (https://bit.ly/3KK6m15);
  • надали роз’яснення щодо виплат заробітних плат медичним працівникам в умовах воєнного стану (https://bit.ly/3tUwr6Z);
  • нагадування про те, як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців (https://bit.ly/3KGgzf1), як проводити первинну обробку ран (https://bit.ly/35SUD1u) і про те, що таке ТПСР та як з із ним боротися (https://bit.ly/3t9dyhC).

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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