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Оккупанты уничтожили в Дергачах дом культуры. В нем был гуманитарный штаб

Фото: в Дергачах оккупанты уничтожили дом культуры (facebook.com/dermiskrada)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Дергачи (Харьковская область) российские оккупанты уничтожили дом культуры. Там располагался гуманитарный штаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дергачевский городской совет.

"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ракетного удара в городе пока не будут выдавать гуманитарную помощь. Сейчас местные власти решают логистические вопросы для дальнейшего обеспечения жителей.

Стоит отметить, что город Дергачи находится неподалеку (20 км) от Харькова и часто подвергается обстрелам.

Так, в результате вчерашней атаки в Дергачах погиб человек, еще трое местных жителей получили ранения.

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