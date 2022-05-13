Оккупанты уничтожили в Дергачах дом культуры. В нем был гуманитарный штаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дергачевский городской совет .

"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ракетного удара в городе пока не будут выдавать гуманитарную помощь. Сейчас местные власти решают логистические вопросы для дальнейшего обеспечения жителей.