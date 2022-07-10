Росіяни нищать власну бронетехніку, яку мали відправити на війну: розвідка назвала причину

Аби уникнути відправки на війну, російські військові, що дислокуються поблизу державного кордону з Україною, виводять з ладу свою бойову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи", - йдеться в повідомленні.

В ГУР додають, що такий спосіб уникнути участі у бойових діях в Україні набуває серед російських військових масового характеру.

За даними розвідників, проблема набула настільки великих розмірів, що командувач південного військового округу звернувся до ФСБ РФ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну в Україну.