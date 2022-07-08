Оккупанты уничтожают села, чтобы выйти на границу Луганской области, - Гайдай

"Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, погибающие в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке", - отметил он.

По словам главы Луганской ОВА, враг из ствольной и реактивной артиллерии бьет по каждому зданию, которое кажется ему возможным укреплением.

"Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области. Похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганской областью", - добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что наши Вооруженные силы продолжают держать оборону.

"Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", - рассказал глва ОВА.