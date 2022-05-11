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Окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. Розпочато розслідування

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Мелітополь, Середа 11 травня 2022 03:31
Окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота. Розпочато розслідування Фото: у Мелітополі військові РФ викрали скіфське золото (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали українські історико-культурні цінності з краєзнавчого музею, в тому числі колекцію скіфського золота. За фактом порушення законом і звичаїв війни Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, у квітні військові РФ і представники окупаційної адміністрації вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею національні цінності України.

"За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що була виявлена археологами в 50-х роках минулого століття", - йдеться в заяві.

Наразі за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Запорізького управління СБУ.

У Генпрокуратурі нагадали, що якщо ви стали свідком воєнного злочину, слід фіксувати та надсилати докази по цьому лінку: https://warcrimes.gov.ua

Також ми писали, що російські окупанти в Мелітополі викрали співробітницю місцевого музею Галину Кучер.

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Мелітополь Генеральна прокуратура України Скіфське золото
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