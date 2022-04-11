Оккупанты угрожают применить химическое оружие в Мариуполе

Российские оккупанты угрожают применить химическое оружие против украинских защитников в Мариуполе. Якобы чтобы не штурмовать укрепления на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По словам одного из главарей боевиков так называемой "ДНР" Эдуарда Басурина, штурм укреплений на "Азовстали" может привести к большим потерям в рядах российских войск.

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам", - добавил он.