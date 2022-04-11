Окупанти погрожують застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Російські окупанти погрожують застосувати хімічну зброю проти українських захисників у Маріуполі. Нібито щоб не штурмувати укріплення на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За словами одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, штурм укріплень на "Азовсталі" може призвести до великих втрат у лавах російських військ.

"Тому на даний момент треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи і входи - в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ", - додав він.