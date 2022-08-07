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Оккупанты угрозами заставляют украинцев отдавать детей в российские школы, - Хлань

Фото: оккупанты угрозами заставляют украинцев отдавать детей в российские школы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированной Херсонской области россияне угрожают украинцам. Они заставляют родителей отдавать своих детей в российские школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

"Оккупанты обещают, что те родители, которые поведут детей в российские школы будут получать вознаграждение. В рублях, конечно. А тех, кто откажется, будут преследовать вплоть до ареста", - рассказал Хлань.

Кроме того, по его словам, в университеты оккупанты вообще "приглашают на бесплатное обучение" без экзаменов.

"Скоро на улицах будут за руки хватать и дипломы раздавать, лишь бы только хорошую картинку снять. Потому что пока ничего не удается", - отметил Хлань.

Напомним, тем временем оккупанты на захваченных территориях Херсонской области, продолжают готовиться к проведению так называемого "референдума". По данным ОВА, сейчас россияне сталкиваются с проблемами при формировании так называемых "избирательных комиссий".

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