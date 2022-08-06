ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума"

Новина українською →
Украина, Суббота 06 августа 2022 15:51
В Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума" Фото: в Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты на захваченных территориях Херсонской области, продолжают готовиться к проведению незаконного референдума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонской областной государственной администрации.

Российские оккупанты продолжают процесс подготовки, к проведению так называемого референдума на оккупированной территории Херсонской области. По данным областной администрации сейчас оккупанты сталкиваются с проблемами при формировании так называемых "избирательных комиссий".

“Из-за нехватки кадров, оккупанты не могут сформировать необходимое количество комиссий", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ раскрыла планы оккупантов по проведению референдума в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз