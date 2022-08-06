В Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума"

Оккупанты на захваченных территориях Херсонской области, продолжают готовиться к проведению незаконного референдума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонской областной государственной администрации.

Российские оккупанты продолжают процесс подготовки, к проведению так называемого референдума на оккупированной территории Херсонской области. По данным областной администрации сейчас оккупанты сталкиваются с проблемами при формировании так называемых "избирательных комиссий".

“Из-за нехватки кадров, оккупанты не могут сформировать необходимое количество комиссий", - говорится в сообщении.