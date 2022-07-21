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Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута: названы последствия

Фото: оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

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