Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута: названы последствия

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

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