Окупанти вдарили по центральному ринку Бахмута: названо наслідки

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута. В результаті сталося загоряння на площі 100 метрів квадратних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.