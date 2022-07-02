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Оккупанты ударили по Славянску кассетными боеприпасами: есть жертвы и раненые

Фото: обстрел из "Градов" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в пятницу, 1 июля, снова ударили по Славянску кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека еще семь получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Славянской городской военно-гражданской администрации Вадима Ляха.

"Вчерашний вечер показался очень тяжелым. Под обстрел попал мкр-н Лиманы. Улицы Барвенковской, Подгорной, Данилевского. Мирный приватный сектор, где нет военных объектов. В итоге – четверо погибших, семь раненых", - рассказал он.

По словам Ляха, кассетные снаряды, которыми обстреливают город, не наносят тотальных разрушений постройкам, но они очень опасны для людей.

"90% убитых и раненых находились на улице. Учитывайте это. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа. Поэтому пока приостановлена ​​выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи. В понедельник посмотрим по обстоятельствам", - добавил глава городской администрации.

Напомним, российские войска продолжают атаковать Лисичанск с разных сторон. Оккупанты привлекли для этого много живой силы и техники.

Как известно, ВСУ со всех сил удерживают Лисичанск - последний город в Луганской области, который находится под контролем Украины.

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