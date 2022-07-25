Оккупанты ударили по школе и дому культуры в Чугуеве: под завалами есть люди

"Оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами. 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет. Все профильные службы продолжают работать на месте", - рассказал он.

Кроме того, по словам Синегубова, в течение суток российские войска несколько раз обстреливали жилые сектора в селе Коробочкино и пгт Печенеги. Возле населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей, площадью 1 га.

"В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе", - отметил он.

К сожалению, в селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, наехавший на мину.