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Оккупанты ударили по школе и дому культуры в Чугуеве: под завалами есть люди

Фото: оккупанты ударили ракетами по школе и дому культуры в Чугуеве (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 25 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Чугуеву. Вражеские ракеты попали в школу и дом культуры, где находились гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами. 3 человека спасатели уже освободили, повреждений нет. Все профильные службы продолжают работать на месте", - рассказал он.

Кроме того, по словам Синегубова, в течение суток российские войска несколько раз обстреливали жилые сектора в селе Коробочкино и пгт Печенеги. Возле населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей, площадью 1 га.

"В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе", - отметил он.

К сожалению, в селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, наехавший на мину.

Напомним, мы писали, что в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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