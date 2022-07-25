Окупанти вдарили по школі і будинку культури в Чугуєві: під завалами є люди

Вночі 25 липня російські окупаційні війська завдали удару по Чугуєву. Ворожі ракети влучили в школу та будинок культури, де перебували цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва - школа, будинок культури. В одному з приміщень знаходилися люди, які опинилися під завалами. 3 людини рятувальники вже звільнили, пошкоджень немає. Всі профільні служби продовжують працювати на місці", - розповів він.
Крім того, за словами Синєгубова, протягом доби російські війська кілька разів обстрілювали житлові сектори в селі Коробочкине та смт Печеніги. Біля населених пунктів виникла пожежа на полі з пшеницею, площею 1 га.
"У Богодухівському районі в результаті обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі", - зазначив він.
На жаль, в селі Кулиничі Харківського району загинув 39-річний тракторист, який наїхав на міну.
Нагадаємо, ми писали, що у Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно більше 20 ударів.
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