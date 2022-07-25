Окупанти вдарили по школі і будинку культури в Чугуєві: під завалами є люди

"Окупанти вдарили по цивільних об'єктах Чугуєва - школа, будинок культури. В одному з приміщень знаходилися люди, які опинилися під завалами. 3 людини рятувальники вже звільнили, пошкоджень немає. Всі профільні служби продовжують працювати на місці", - розповів він.

Крім того, за словами Синєгубова, протягом доби російські війська кілька разів обстрілювали житлові сектори в селі Коробочкине та смт Печеніги. Біля населених пунктів виникла пожежа на полі з пшеницею, площею 1 га.

"У Богодухівському районі в результаті обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі", - зазначив він.

На жаль, в селі Кулиничі Харківського району загинув 39-річний тракторист, який наїхав на міну.