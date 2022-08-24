Оккупанты ударили ракетами по Полтавской области: что известно

Российские оккупанты сегодня, 24 августа, ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно по меньшей мере о четырех ударах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что около 10:13 в области была объявлена воздушная тревога.
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Позже Лунин сообщил, что в результате атаки оккупантов погибших и раненых нет.
Напомним, утром сегодня оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области. В результате пострадали 9 человек, среди них двое детей.
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