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Оккупанты ударили ракетами по Полтавской области: что известно

Фото: оккупанты 24 августа ударили по Миргороду (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 24 августа, ударили ракетами по городу Миргород Полтавской области. Известно по меньшей мере о четырех ударах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали. Остаемся в укрытиях", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что около 10:13 в области была объявлена воздушная тревога.

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Позже Лунин сообщил, что в результате атаки оккупантов погибших и раненых нет.

Напомним, утром сегодня оккупанты обстреляли город Новый Буг Николаевской области. В результате пострадали 9 человек, среди них двое детей.

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Полтавская областьМиргородракетный ударВойна в Украине