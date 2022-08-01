Оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области: в ГПСУ показали последствия

"Применив 120-мм минометы и 122-мм САУ оккупанты осуществили обстрел территории Белопольской общины, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.

Также враг выпустил 35 крупнокалиберных мин по территории Середино-Будской общины. А по Краснопольской общине россияне ударили из САУ.

Кроме того, российские войска запустили 6 артиллерийских снарядов на территорию Семеновской общины в Черниговской области.