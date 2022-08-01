UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области: в ГПСУ показали последствия

Фото: оккупанты ударили по полю с пшеницей в Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в течение прошедших обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии. В результате ударов загорелось поле с пшеницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Применив 120-мм минометы и 122-мм САУ оккупанты осуществили обстрел территории Белопольской общины, всего прилетело 3 мины и 8 снарядов. В результате обстрела уничтожено более 20 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.

Также враг выпустил 35 крупнокалиберных мин по территории Середино-Будской общины. А по Краснопольской общине россияне ударили из САУ.

Кроме того, российские войска запустили 6 артиллерийских снарядов на территорию Семеновской общины в Черниговской области.

Напомним, российские оккупанты обстреливают Николаев из нетипичного оружия. Враг использует для атак зенитно-ракетные системы С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская область