Оккупанты ударили по окраине Херсонской области: есть жертвы и разрушения

Российские войска в очередной раз ударили по населенному пункту Нововоронцовка Херсонской области. Вследствие обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативной группировки войск "Каховка".

Напомним, российские войска сегодня ночью массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов" и еще ряд районов.

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