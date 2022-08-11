Окупанти вдарили по околиці Херсонської області: є жертви і руйнування

Російські війська в черговий раз вдарили по населеному пункту Нововоронцовка Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного угруповання військ "Каховка".

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" і ще ряд районів.

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