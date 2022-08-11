RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по околиці Херсонської області: є жертви і руйнування

Фото: окупанти вдарили по околиці Херсонської області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в черговий раз вдарили по населеному пункту Нововоронцовка Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще дві людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного угруповання військ "Каховка".

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі масовано обстріляли Дніпропетровську область. Під атаки потрапив, зокрема, Нікопольський район, де було 120 "прильотів" і ще ряд районів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьРосійська Федерація