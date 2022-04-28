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Оккупанты ударили по одному из восточных районов Харькова: есть погибший и двое раненых

Фото: оккупанты ударили по одному из восточных районов Харькова (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 апреля оккупанты обстреляли один из восточных районов Харькова. В результате один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

"Полчаса назад россияне еще нанесли удары по одному из восточных районов Харькова. 2 пострадавших, 1 человек, к сожалению, погиб", - написал Синєгубов.

Он также сообщил подробности обстрела Харьковского района российскими войсками.

"В Харьковском районе россияне попадают по гражданской инфраструктуре, улицам поселков, площадям и даже кладбищам. В результате ударов в одном из населенных пунктов района произошел обвал здания. По предварительным данным, у людей, которых спасли из-под завалов, - повреждения незначительные, поэтому потребности в госпитализации нет", - рассказал Синегубов.

По его словам, по состоянию на сейчас в Харьковском районе 4 раненых, 1 погибший.

Сейчас информация уточняется. Медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС работают на месте.

Напомним, сегодня сообщалось, что российские войска утром снова обстреливают Харьковский район. Жильцов просят без крайней необходимости не выходить из укрытий.

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