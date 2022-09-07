Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: под завалами могут быть люди

Российские войска утром 7 сентября нанесли ракетный удар по Славянску. Ракета попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook .

Всего за утром, по словам городского головы, было два попадания. Одна из ракет попала в школу №4, вторая - в многоэтажный дом на улице Торской, 43.

От ударной волны досталось и соседним домам", - написал он.