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Оккупанты ударили по Криворожскому району: в части Апостолово пропали вода и электричество

Оккупанты ударили по Криворожскому району (Фото: t.me/informnapalm)
Автор: Константин Широкун

За прошедшую ночь войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Также зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После артудара на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места, в настоящее время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов.

Напомним, вчера россияне атаковали село в Сумской области из дронов-камикадзе. В результате пострадали четыре человека.

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