Окупанти вдарили по Криворізькому району: у частині Апостолово зникли вода і електрика
За минулу ніч війська РФ шість разів вдарили по Криворізькому району. Частина снарядів потрапили в житлові квартали Апостолового, в результаті обстрілу поранено дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Також зафіксовано руйнування житла, місто частково залишилося без електрики і води. Після артудару на вулицях і у дворах залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей в безпечні місця, в цей час працюють піротехніки. До ранку вже виявлено 16 касетних елементів.
Нагадаємо, вчора росіяни атакували село в Сумській області з дронов-камікадзе. В результаті постраждали чотири людини.
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