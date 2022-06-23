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Окупанти вдарили по Криворізькому району: у частині Апостолово зникли вода і електрика

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Київ, Четвер 23 червня 2022 07:53
Окупанти вдарили по Криворізькому району: у частині Апостолово зникли вода і електрика Окупанти вдарили по Криворізькому району (Фото: t.me/informnapalm)
Автор: Константин Широкун

За минулу ніч війська РФ шість разів вдарили по Криворізькому району. Частина снарядів потрапили в житлові квартали Апостолового, в результаті обстрілу поранено дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Також зафіксовано руйнування житла, місто частково залишилося без електрики і води. Після артудару на вулицях і у дворах залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей в безпечні місця, в цей час працюють піротехніки. До ранку вже виявлено 16 касетних елементів.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували село в Сумській області з дронов-камікадзе. В результаті постраждали чотири людини.

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