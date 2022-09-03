Оккупанты ударили по Краматорску и Славянску: есть разрушения и раненый

Так, в Краматорске вражеские ракеты попали в два предприятия. Вследствие обстрела ранен один человек.

В Славянске также оккупанты нанесли удар по двум предприятиям. Кроме того, повреждены 7 жилых домов в Белбасовке. Предварительно, обошлось без жертв.

Из-за обстрела российскими войсками повреждены база отдыха и жилой дом в Кураховской общине.

Громко прошла ночь в Соледаре. Там оккупанты разрушили детский садик. А в Звановке ранили мирного жителя.