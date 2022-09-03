RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську: є руйнування і поранений

Фото: окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 3 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську, а також обстріляли населені пункти на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, У Краматорську ворожі ракети влучили у два підприємства. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.

У Слов'янську також окупанти завдали удару по двох підприємствах. Крім того, пошкоджено 7 житлових будинків у Белбасівці. Попередньо, обійшлося без жертв.

Через обстріл російськими військами пошкоджено базу відпочинку та житловий будинок у Курахівській громаді.

Голосно минула ніч у Соледарі. Там окупанти зруйнували дитячий садок. А в Званівці поранили мирного жителя.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьРосійська ФедераціяВійна в Україні