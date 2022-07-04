Оккупанты снова ударили по Харькову. Ракета попала в школу

"Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью военные террористы избрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно - пострадавших нет, в гимназии никого не было", - написал он.

Также Синегубов сообщил, что в течение прошедших суток оккупанты били по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.

"К сожалению, за сутки в области от действий оккупантов погибли 3 жителя села Безруки, Дергачевской общины. Населенный пункт россияне обстреливали из артиллерии. Раненые – 6 человек", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Кроме того, российские войска в течение суток пытались вести наступление на село Прудянка. Враг понес потери и отступил.

"В районе Изюма враг ведет наступление в направлении Богородичного, Мазановки и Долины. Наши защитники сдерживают неприятеля. Бои продолжаются. Поддерживаем ВСУ и продолжаем работать на победу", - добавил он.