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Окупанти знову вдарили по Харкову. Ракета потрапила в школу

Фото: знищена окупантами школа в Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 4 липня російські війська в черговий раз обстріляли Харків. Метою окупантів стала школа в Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні о 4 ранку російські окупанти завдали підступного ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Ціллю військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, в гімназії нікого не було", - написав він.

Також Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти били по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. В результаті обстрілу зруйновані житлові будинки, господарські будівлі, гаражі та інші споруди.

"На жаль, за добу в області від дій окупантів загинули 3 жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії. Поранені - 6 осіб", - повідомив глава Харківської ОВА.

Крім того, російські війська протягом доби намагалися вести наступ на село Прудянка. Ворог зазнав втрат і відступив.

"В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки і долини. Наші захисники стримують ворога. Бої тривають. Підтримуємо ЗСУ і продовжуємо працювати на перемогу", - додав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують масово обстрілювати українські міста. В українській розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

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