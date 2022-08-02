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Оккупанты снова ударили по Днепропетровской области: разрушен жилой дом и перебита ЛЭП

Фото: оккупанты снова ударили по Днепропетровской области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия в ночь на 2 августа обстреляла Днепропетровскую область. Под ударами были Синельниковский и Криворожский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, по Синельниковскому району враг ударил из РСЗО. В результате чего в Покровской общине есть разрушение жилья, а также повреждены автомобили.

В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины. В результате обстрела повреждена линия электропередач в селе Кошовое. Населенный пункт остается без света.

Жертв и раненых среди мирных граждан, к счастью, нет.

Напомним, российские войска в течение минувших суток нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

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Днепропетровская областьРоссийская Федерацияракетный удар